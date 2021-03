Nõid püüab musta pässiku pöörisega haigusi kergendada

Nõid Metsküla Kalju, nagu ta ennast kutsub, elab Tallinna lähistel Saue vallas, paigas, kus lähima elumajani on kilomeeter. Samas pole ümbruses põlislaasi. Kuid ka siin mütates on ta leidnud müstilisi paiku. Üks neist on nõiapuu, mille juures saab hõbedat ohverdada. Teel sinna, üle lumiste väljade ja kevadiselt vett täis kraavide, saime rääkida Kalju elust ja nõiaks saamisest.