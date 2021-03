Kolemajad kustuvad pildilt KredExi toetusega

Pärandina nõukogude ajast on omavalitsuste ja ettevõtete kaelas rahvasuus tondilossid, mis riivavad silma ning on ohtlikud seikluste otsijatele. Näiteks kukkus endise Pärnu masinatehase hoones kolmandalt korruselt alla teismeline nooruk ja sai raskelt vigastada. Kõnealune hoone on kiviklibuks jahvatatud, plats puhas.