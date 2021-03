Seentele leiab kasutust nii meditsiinis kui ehitusel

Mõtteviisi muutus

Aasias tarbitakse tänapäeval maailma seenesaagist 93–95%. „Neil on esivanematelt pärit uskumus, et seened on kasulikud. Meil, eestlastel, selline usk puudub ja vajame tõestust. Aga teaduslik tõestamine jääbki enamasti rahapuuduse taha,” selgitas seenehuviline.

Zetturi kogemus Räpina Aianduskooli õppejõuna on see, et kui tunnis on 15 õpilast, siis nendest kolm usuvad seente kasulikkusesse. Neil pole vaja tõestust, vaid neil on vanavanaemalt kaasa tulnud teadmine, et meie loodus on ravimtaimi ja -seeni täis. Paljud küsivad, et kust te seda võtate, tõestage. Suunates õpilasi teadusartikleid läbi lugema, jõuavad nad lõpuks arusaamisele looduse võimalustest.

Näiteks kasvab Eesti metsades must pässik ehk chaga, mis oma eluvormilt on vägagi salapärane tegelane. „Chaga pälvib omapärasusega tähelepanu ja lisaboonusena pakub inimestele erinevaid kasutusvõimalusi,” arutles Zettur ja lisas, et metsa rajatavad chaga-kasvandused ei tekita looduses ohtu. „Näiteks külmaseen teeb meie metsades suuremat majanduslikku kahju, samas on tegemist kupatatult hea ja maitsva söögiseenega. Külmaseene ja musta pässiku patogeensus pole võrreldav: chaga on vaoshoitud parasiit, aga külmaseen väga tugevalt agressiivne parasiit.”

Meie rahva seas väga populaarset head söögiseent austerservikut saab iga seenehuviline ise haavapakkudel kasvatada. Austerserviku viljakehi leiab meie looduses nõrgestatud lehtpuudelt, millel see elab alguses parasiidina ja hiljem puidulagundajana. „Olin arvamusel, et metsa või metsaserva rajatavad austerserviku kasvandused võivad olla nakkusallikad meie metsapuudele. Praegu saan isikliku kaheksa-aastase kogemuse põhjal väita, et minu metsatüki servale korduvalt istutatud kümme austerserviku seenepakku ei ole siiani oma eostega nakatanud läheduses kasvavaid ega ka nõrgestatud või tuulemurtud puid,” rääkis Zettur.

Seente kasutamine tulevikus

Seente kasutusala on palju mitmekülgsem, kui oleme harjunud arvama, ja uued avastused võimaldavad uute valdkondade innovatsiooni. Näiteks seente rakukestas oleva aine, tulevikutegija kitiini kasutamisse suunatakse juba praegu vähesel määral raha.

Keegi ei oskaks kuidagi seostada disaini- ja ehitusvaldkonda seeneniidistikuga. Arendusmeeskonnana töötavad Erki Nagla ja Siim Karro välja seeneniidistiku baasil erinevaid nn mükoplasti tooteid. Väga lihtsalt on võimalik valmistada materjali, mis vähendaks loodusesse visatava plastprügi hulka. Teame, et plast laguneb looduses sadu aastaid, samal ajal kui seeneniidistikust tehtud toode laguneb mitu korda kiiremini ja muutub lõpuks mullaks.