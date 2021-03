Kogukonnametsade majandajad ei suuda metsamaa kokkuostjatega konkureerida

Juriidiliselt on need organisatsioonid laia ampluaaga – on tulundusühistud, on mittetulundusühing, üks sihtasutus ja üks osaühing. Tähelepanuväärne on, et peaaegu kõik need organisatsioonid – MTÜ Kogukonna Metsad, SA Koosloodus, TÜ Forestly Eesti ja TÜ Püsimetsaühistu on kantud äriregistreisse 2018. aastal, vaid OÜ Metsik Loodus asutati tänavu. Kõiki nimetatuid seob asjaolu, et oma esimesi majandamisse võetavaid metsamaid käsitletakse kui nn laborimetsi, kus erinevaid säästliku metsamajandamise võtteid katsetada, nende tulususest aimu saada ning sellise investeeringu majanduslikku poolt adekvaatselt hinnata.