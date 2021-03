Nädala mõte: nutikad idavirulased

Kuna olen juurtelt läänevirulane, ei olnud naabrite tegemised mulle ju võõrad, omajagu on käidud Toilas, Narva-Jõesuus, külastatud kaevandusmuuseumi ja nauditud pankranniku ilu. Aga ometi tekkis neid pilte vaadates eelmisel kevadel tunne, et nüüd, kui jälle turvaline Eestis reisida, peaks just sinna sammud seadma. Ja ma polnud ainus.

Hiljuti saabus minu meilikasti uus teade, et idavirulased on taas seljad kokku pannud ja kutsuvad külla. Siis, kui jälle võib ja on turvaline. Aga seni tutvustatakse veebis sealsete inimeste tegemisi ja lugusid. Seekord kõnetatakse mind sõnumiga: meil pole ainult seiklused, on ka toredad kogukonnad ja inimesed. Jälle leian end kalendrisse vaadates mõtlemas, et kui nüüd tõesti jälle võib, siis...