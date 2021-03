Inimkäte asemel töötavad robotid

Tegemist on Eesti suurima mahepiimakarjaga. Tänu Saaremaa Piimatööstusele jõuab Männaka mahepiim MO Saaremaa kaubamärgi all puhta toidu austajateni üle Eesti. Männaka on ka Saaremaa Piimaühistu liige.

Tema sõnul on robot mõistlik just nii suure karja juures, kui Männakal on, 200 kuni 250 lehma. Kui lehmade arv ulatub tuhandetesse, jääb robot jänni. „Robot lüpsab korraga ühte lehma, käsitsilüpsil käivad lehmad aga neljakesi,” selgitas Vallikivi. Männakal on 206 lehma ja töös neli robotit.