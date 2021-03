Kõige rohkem laekus kriisiabi toetuse taotlusi Saaremaalt

15.–22. märtsini said põllumajandustootjad taotleda erakorralist toetust, mis on mõeldud COVID-19 pandeemiast tingitud majandusliku kahju osaliseks hüvitamiseks. Esialgsetel andmetel esitati kokku 2554 taotlust.

„Esitatud taotluste arv näitab, et huvi toetuse osas on suur ja hea on tõdeda, et tootjad on riigi poolt pakutud toetusvõimalust aktiivselt kasutanud,“ sõnas PRIA otsetoetuste osakonna juhataja Tanel Trell.