Minecrafti abil loodetakse Eestisse insenere juurde saada

“Võistlus toimub teist korda ning kehtivate piirangute tõttu on praegu vaja hoida noorte vaim värske ja terve. Noorele on vaja muud tegevust lisaks koolitööle ning soovime panna neid proovile loovtegevuses kui ka tehnikamaailmas. Tegevus annab võimaluse ka lihtsalt mängida ja omavahel suhelda,” sõnas Eesti Teadushuvihariduse Liidu juhatuse liige ja ürituse projektijuht Rasmus Kits.

Ta sõnas, et masinatööstuse liidu eesmärk on panna noori nägema tööstuse hingeelu ning sellega lähemalt tuttavaks saada. “On juba pikalt teada murekoht, kus valdkonnas on terav puudus inseneridest ja selle võistlusega loodame noori rohkem innustada ja inseneeriavaldkonna peale mõtlema panna ja tegutsema suunata," selgitas Kits.