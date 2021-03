Sõira hakkab kaitsma geograafiline tähis

Patendiameti teatel on geograafilise tähise saamine Eesti ettevõtjate jaoks tähtis uudis, mis aitab kaasa riigi ja vastava piirkonna maine ja tuntuse kasvule. Samuti peavad kaubamärgitaotlejad teadma ja arvestama, et sõira registreerimisel kaubamärgi koosseisus on ees ootamas takistused.