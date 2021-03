Kriisikevaded on muutnud Kagu-Eesti maamajad kuumaks kaubaks

“Kevadel oli selline situatsioon, et maamajad ja korterid läksid nii hästi, et maaklerit ei olnudki vaja,” sõnas ERR-i raadiouudistele Elamu Kinnisvara maakleri Arno Simpson.

Ka sel kevadel otsitakse Kagu-Eestisse endale maamaju. Simpsoni sõnul on Põlvamaal rohkem ostma hakatud ka remonti vajavaid maju. Majade hinnad on jäänud enamasti samaks, kuid turul on müügis vähe maju, seega ollakse nõus ostma ka neid hooneid, mis vajavad korrastamiseks suuremat tööpanust.