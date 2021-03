Kevadilm toob uuel nädalal nii soojakraade kui tuisku

Riigi ilmateenistuse andmetel on laupäeva 20.03) öösel meie kohal kõrgrõhuhari, mis päeval on sunnitud taanduma, Skandinaavia põhjatipust üle Soome Eestisse laieneva madalrõhuala serva ees, lõunasse.

Öö ja suurem osa päevast on sajuta, kuid pärastlõunal jõuab Põhja-Eestisse lumesadu, kohati tuiskab. Öösel puhub nõrk muutliku suunaga tuul, alates hommikust pöördub edelasse ja põhjarannikul tugevneb puhanguti 14 m/s, päeval on edelatuul väga vali, puhangud ulatuvad sisemaal kuni 15, rannikul kuni 20 m/s. Õhutemperatuur on öösel -5..-10, kohati -13, päeval 0..-3°C. Jäiteoht on suur!