Idavirulased kutsuvad külla: tulge kohe, kui võib!

"Ida-Virumaa ei ole pelgalt seiklusi täis maakond. Ida-Viru on ühtlasi kogukond, kus väikesed ettevõtted teevad koos suuri asju. Kus muuseumid vajavad spaasid ja restoranid vajavad muuseume. Kui üks neist saab põntsu, mõjutab see teisigi. Koos moodustatakse tervik, kus elatakse sümbioosis. Iga tükk selles suures pusles on oluline ning igaühel on rääkida oma lugu," kirjutavad turismiettevõtted oma ühisavalduses.

Ettevõte ei ole ju pelgalt toode või teenus. Ettevõte on inimesed selle taga. Inimesed, kes toimetavad väsimatult selle nimel, et kohe kui pandeemia on saadud kontrolli alla, oleks ikka ja jälle põhjust Ida-Virumaale tulla.

Niisiis jagabki Ida-Viru kõigiga, kes tahaksid leida innustust, inspiratsiooni või ehk hoopis samastuda, oma lugusid. “Ja kui elu on taas natuke turvalisem, siis on just nende lugude pärast põhjust taas Ida-Virumaale sõita. Olete oodatud! Kohe, kui oleme avatud,” kutsuvad nad.

Oma lugusid inspiratsioonist ja armastusest oma tegevuse vastu jagavad 18 erineva Ida-Viru ettevõtte inimesed.

Nende lugudega saab tutvuda aadressil: idaviru.ee/meielood/.

Teiste seas räägib Kiviõli Seikluskeskuse instruktor Ott Hang oma loo sellest, kuidas maandus põline Tartu poiss teisel pool maakera Jaapani suusanõlvadel. Kuidas siis tee teda tagasi kodumaale, kuid sedapuhku hoopis Kiviõlisse tõi, ja mis teda siia jääma veenis.