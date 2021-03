Hanelisi võib kevadel lasta viies maakonnas

"Otseselt väga tugevalt seda välja ei tulnud, et letaalne heidutus oleks kuidagiviisi paremini aidanud neid hanesid põllu pealt eemale peletada, kui mitteletaalne heidutus," võttis möödunud aastal hangitud teadmised kokku keskkonnaameti jahinduse ja vee-elustiku büroo juhataja Aimar Rakko. "Mingi väike statistiline kordaja küll näitas, et see on natukene tõhusam."