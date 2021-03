Erakorralist põllumajandustoetust saab taotleda kuni esmaspäevani

Põllumajandustootjad saavad 15.-22. märtsini taotleda erakorralist toetust, mis on mõeldud COVID-19 pandeemiast tingitud majandusliku kahju osaliseks hüvitamiseks. Taotluste esitamine toimub e-PRIA kaudu.

Maaeluminister Urmas Kruuse ütleb: „Tegu on väga olulise verstapostiga, et toetada koroonakriisi tõttu kannatanud põllumajandusega tegelevaid ettevõtjaid. See annab põllumeestele kindlasti suurema kindluse kevadtöödele vastu minna.“