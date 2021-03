Näpunäiteid: mida jälgida põllumajandustehnika kindlustamisel

Eesti suurima põllutöötehnika kindlustaja Salva Kindlustuse varakindlustuse osakonna juhataja Alver Kivirüüt selgitab, et kuigi tavapärasemad põllutöötehnika kindlustusjuhtumid on seotud erinevatele takistustele (kivid, postid, piirded jms) otsasõitmistega, siis hinnalise tehnika tõttu on ka sellistel juhtumitel päris kallid tagajärjed.