Põhjarannikul levib veelindude seas hoogsalt linnugripp

Põllumajandus- ja toiduameti peadirektori asetäitja Hele-Mai Sammeli sõnul on nenile teada antud hukkunud lindudest peamiselt põhjarannikult ja Saaremaalt. «Lindude grippi on tuvastatud veelindudel Harjumaal, Lääne-Virumaal, Ida-Virumaal, Läänemaal ja Hiiumaal,» ütles Sammel.

Linnugripi tõttu on kehtestatud lindude õues pidamise piirangud ning bioohutusmeetmete nõuded kogu Eestis. Piirkondades, kus lindude gripp on tuvastatud, tuleb vältida kodulindude igasugust kokkupuudet mets- ja veelindudega.

«Eriti oluline on pöörata tähelepanu bioohutusnõuetele ning sellele, et jalanõude, pesemata käte ja vahetamata riietega ei sisenetaks linnupidamisruumidesse,» rõhutas Sammel.

Amet korjab surnuna leitud vee- ja röövlinnud kokku ning hävitab nõuetekohaselt. Arvestades asjaoluga, et kohe on tulekul lindude ränne ning nakkuse levik võib veelgi suureneda, on oluline ameti koostöö teiste riigiasutuste ja kohalike omavalitsustega, eelkõige taudi leviku tõkestamiseks ja majanduslike kahjude ärahoidmiseks.