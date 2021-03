23 ettevõtet sai matkajasõbraliku märgise kandjaks

Märgis “Matkajasõbralik” on hea viis anda matkajatele eada, et nad on piirkonnas või ettevõttes oodatud külalised.

Sellised märgised on üle maailma hästi tuntud ja matkajad, kes neid on harjunud märkama, saavad signaali, et sihtkohas või ettevõttes on olemas inimesed, kes on valmis jagama vajalikku informatsiooni. Märgis annab Eestis välja Eesti Maaturismi Ühing.