Ilm nagu luuletusest: märtsi keskpaigas lirtsub ja lärtsub

“6. märtsi paiku jõudis Läänemere õhuruumi maruline põhjatsüklon, mida võib pidada ka sukeldujaks. See on suurte laiuste tsüklon, mis võib liikuda kas põhja pool Skandinaaviat nt Novaja Zemlja poole, aga võtta suuna ka lõunasse või kagusse, ja sel juhul sukeldub see Euraasia mandri kohale,” kirjutab meteoroloog Jüri Kamenik oma Maa Elu ilmaloos.