Metsloomade ja -lindude lisatoitmisel on sageli ootamatult kahjulikud tagajärjed

Inimestele meeldib metsloomi toita valikuliselt. Loomade-lindude lisatoitmine on sageli ajendatud meie soovist loomadega rohkem kohtuda, neid jäädvustada ja lähemalt tundma õppida. Küll aga ei tule me seda tehes selle peale, millist mõju see loomadele avaldab.