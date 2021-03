Tulp tahab külma, roos sooja vett

Kõikide lõikelillede puhul on reegel number üks, et enne vaasi panekut tuleb varrele teha uus lõige, eriti oluline on see roosile. Uus lõikepind tuleb teha terava noaga, sest käärid pigistavad varre kokku ja lilled ei saa ikka vett kätte. Lõige võiks olla diagonaalis, siis on imemispind suurem.