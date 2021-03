Ivari Padar: maasikakasvatajad on väga keerulises olukorras

Maaelukomisjoni esimees Tarmo Tamm nentis, et maasikakasvatussektor peab rinda pistma väga erinevate probleemidega, kuid nagu sektor, nii soovib ka komisjon, et sel aastal ei tekiks maasikahooajal suuri probleeme ja kõigile soovijaile jaguks Eesti maasikaid.

„Maasikakasvatajad eelistavad tööd anda eestlastele ja paljud saavad seejuures pakkuda ka majutust. Sektorile on eesootav hooaeg kindlasti edukam, kui maasikapõldudel töötamises näevad head võimalust sissetulekut teenida need, kes on kriisis töö kaotanud.“

Komisjoni liige Ivari Padar ütles, et maasikakasvatajad on väga keerulises olukorras. „Naaberriikides lubatud taimekaitsevahendid on siin keelatud ja alternatiive saagikuse suurendamiseks tootjatel pole,“ sõnas Padar. Ta toonitas, et tuleb jõuda selleni, et meie maasikakasvatajatel oleks naaberriikides tegutsevate tootjatega võrdne konkurents.