Külamees saab naistepäevalilled maapoest

Milvi Rand tõdes, et nende ­10 000 taimega tulbikasvatus käib suurte tegijatega võrreldes nii-öelda põlve otsas, aga see-eest saavad nad oma väiksemate koguste juures võtta riski rohkemate sortidega katsetada. Praegugi on erineva kuju ja värviga õisi 20 ringis. Perenaine armastab seda eripära ära kasutada ja müügiks minevad kimbud sätib ta tihtipeale erinevate õitega.

Nii vägev on, et järest enam tekib kliente, kes põhimõtteliselt eelistavad kohalikku tegijat.

„Eks see kliendi harjutamine, et ka maapoest saab kaamose ajal lilli, isegi täitsa tavalisel argipäeval, algas meil vaikselt, aga nüüd on kliendid meid üles leidnud,” rõõmustas Rand. „Nii vägev on, et järest enam tekib kliente, kes põhimõtteliselt eelistavad kohalikku tegijat. Eks ma ise samamoodi kõigepealt vaatan, kas oma piirkonnast saaks vajamineva osta.”