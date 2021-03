Teadlased lahendasid jääpurikate kuju saladuse alles hiljuti

Jääpurikatel on enamasti kasvustaadiumis näha ka ringitaolisi moodustisi, nagu aastaringid. FOTO: Marianne Loorents

“On huvitav, et kaua aega ei teatud, miks jääpurikal on selline kuju – kitsa põhjaga pikk koonus. Alles üsna hiljuti lahendasid teadlased selle küsimuse. Selgus, et kui vesi liigub mööda jääpurikat alla, kuni viimaks jäätub, siis vabaneb veidi soojust, mis tõuseb purika külgi mööda üles ja pidurdab jääpurika ülemise osa kasvu, samal ajal kui tipp kasvab väga kiiresti edasi, selgitas meteoroloog Jüri Kamenik Maa Elu ilmaloos.