Kääbussiil Patrick päästeti illegaalsest loomakasvandusest

Maa Elu toimetus ootab pilte lemmikloomadest, olgu nad kassid-koerad või hoopis haruldasemad liigid. Ootame fotosid aadressile maaelu@ajaleht.ee 14. märtsini.

Saatjate vahel loosime välja auhinnad.

Kääbussiil Patrick jõudis oma päris pereni pärast päästmist

Johanna ja Markuse lemmikloomaks on aafrika albiino kääbussiil, kelle nimeks sai Patrick. “Meile jõudis ta eelmise aasta septembri alguses tänu VTA-le ja Varjupaikade MTÜ-le. Enne uude koju jõudmist elas siilipoiss koos mitmete teiste loomadega Põhja-Tallinna ühetoalises korteris, kus peeti illegaalset kasvandust,” kirjeldasid nad.

Nimelt läks VTA (selle aasta algusest PTA - toim) mullu sügisel järele ühes Põhja-Tallinna korteris hoolitsuseta jäetud koertele ja kassidele. Avanev pilt oli õõvastav ja trööstitu. Väikeses ühetoalises elamises oli põrand kaetud prahihunnikute ja väljaheidete kihiga.

Veel viimasel hetkel märgati väikeses lemmikloomapuuris liikumist ja avastati sealt kolm aafrika kääbussiili, kellest üks kõigest paar päeva vana beebi.

Patrick on umbes 1,5aastane pisut arglik okaskera, kes on vaikselt harjumas mõttega, et kõik inimesed ei ole nii pahatahtlikud nagu tema eelmised “omanikud”, vahendab pererahvas.

Varjupaikade MTÜ lehelt saab lugeda lugu ka Patricku ja tema korterikaaslaste leidmisest ja päästmisest.

Rotti on autasustatud julguse medaliga

Sandra Nahkuri koduloomadeks on aga kaks paharetist rotiplikat, Džuli ja Siska, kelle vanus on rottide mõttes väärikas. Nimelt on nad juba 1,5aastased.

“Rotid on nagu väikesed koerad, kes on väga truud oma perele, teavad oma nimesid, saavad aru, kui nendega riieldakse ning on võimelised õppima väga erinevaid ja keerukaid trikke,” kirjeldas neid Sandra.

Rotid peavad igapäevaselt vähemalt kaks tundi vabalt ringi jooksma, et nende tervis ja füüsiline vorm püsiksid head. “Pandeemiaaeg on rottide jaoks eriti õnnelik, sest kui emme töötab kodukontoris, võib vabaduses ringi hullata pea kogu päeva,” lisas ta.

Õed Džulkin ja Siska magavad alati üksteise kaisus, puhastavad ja lakuvad üksteist. Vahel aga tekib neil riide - eriti, kui üks midagi maitsvat leiab. “Sellistel hetkedel tõusevad nad tagumistele käppadele ja algabki piiksuderohke võitlus! Pubekaeas oli neid kakluseid ikka mitu korda päevas, nüüdseks on daamid maha rahunenud ja naudivad oma seikluserohket rotielu,” kirjeldas ta meeleolukalt.

Rotte seostatakse Sandra sõnul tihtilugu vaid halvaga, näiteks katkuga. “Sellegipoolest on rott ainuke loom peale koerte, kes on pälvinud julguse kuldmedali. Rott nimega Magawa aitas demineerijatel muuta ohutuks 22 jalgpalliväljaku suuruse maaala Kombodžas!” tõi ta näiteks.

Rotiplikad Džuli ja Siska. FOTO: Erakogu

Hiina tiigikilpkonn

Raivo Kõiv Tartust saatis aga foto oma pere lemmikloomast, kelles on Reeve'i kilpkonn, keda tuntakse ka kui hiina tiigikilpkonnana.

Reeve'i kilpkonn ehk hiina tiigikilpkonn. FOTO: Erakogu

Lemmikuteks eksootilised hiidteod