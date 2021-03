Aiapidajate kevad algas juba nädalapäevad tagasi

Türi Maarahva Poe klienditeenindaja Ülo Ormus ütles "Aktuaalsele kaamerale" , et aiapidaja kevad on kindlapeale juba alanud, nädalapäevad tagasi hakkas käima rohkem rahvast just seemneid nõutamas.

Väätsa suvelilletaimede kasvataja Ave Viimsalu aga lisas, et praegu on paras aeg näiteks tomat mulda panna. "Paprika võiks juba olla mullas. Amplitaimede seemed muidugi võiks juba ka mullas olla, muidu jääb nendega hiljaks. Tagetesed, astrid - nendega on veel aega," lisas ta.