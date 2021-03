Õuntest ja meest valmib Paldiskis käsitööviin

Tanel ja Uku-Mats on Lõuna-Eestist pärit mehed, keda elu on toonud Tallinnasse. Neli aastat tagasi hakkasid nad Eesti naturaalsest õunaveinist kangemat kraami tegema. Alustati väikese, 50liitrise aparaadiga ja tulemuseni jõudmine võttis aega. Katsetustest kasvas välja plaan soetada endale korralik viinaköök.

Toovad Paldiskit esile

Kuigi ettevõte kannab siiani Tallinn Distillery nime, mõeldakse aina rohkem, kuidas oma toodetes Paldiskit või Pakri poolsaart esile tuua. Näiteks võiks ettevõtte nimeks saada Paldiski või ka Pakri viinaköök. Nad on juba nimetanud meeveinist valmistatud viina Rogervikuks. Uku-Mats selgitas, et Rogervik on Paldiski asula vana rootsikeelne nimetus. Otsetõlkes tähendab see rukkilahte, mis viitab, et 18. sajandil oli Paldiski üks väheseid Läänemere idakalda jäävabasid sadamaid, kus Eesti rukis laevadele lossiti ja üle mere viidi.