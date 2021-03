Eestis aretatud vaarikasordid väärivad kasvatamist

Vaarika kahjustajad erinevad piirkonniti, vaarika-juuremädanik ega äädikakärbes pole siin veel reaalseks ohuks kujunenud. Eestis on suurem probleem varrehaigused – vaarika-antraknoos ja vaarika-varrepõletik, kuid ka kahjurid, näiteks vaarikamardikas ja -lest.

Varase viljade valmimisega sordi ‘Novokitaivska’ peamine puudus on suur kahjustumine vaarikamardikast. Üks viis kahjustust ennetada on kasvatada hilisema õitseajaga sorte. Viimasel ajal tekitab muret sordi ‘Glen Ample’ vastuvõtlikkus vaarikalestale ja -roostele, kuna esialgu puuduvad Eestis tõrjevõimalused.

Eesti kohalikud sordid on loodud siinsete keskkonnatingimuste ja kohaliku tarbijaskonna vajaduste järgi, sestap võib soovitada nende laialdasemat kasvatamist. Toon välja Polli Aiandusuuringute Keskuses aretatud kaks vaarikasorti, mida on aastakümneid katsetatud ning mis kuuluvad Eesti puuvilja- ja marjakultuuride soovitussortimenti.

‘Aita’

Atraktiivsed viljad on helepunased ja suured (3,1 g). Vilja­liha on meeldiva magusapoolse maitsega. Peamised eelised on hea talvekindlus, suur saak ja viljade varajane valmimine. Aga vananenud taim muutub talvekahjustustele vastuvõtlikuks. Sordi vastupidavust vaarika-antraknoosile ja vaarikalestale on hinnatud üsna heaks. Samas võib sort mõnevõrra haigestuda vaarika-varrepõletikku ja vaarika-helelaiksusesse. Kasvuolude suhtes leplik.

‘Helkal’

Viljad on oranžikaskollased, sõltuvalt aastast võivad need olla keskmised kuni suured (2,4–3,2 g). Viljaliha on mahlakas ja väga maitsev. Talvekindlus on hea. Sort on keskvalmiv kuni hilisepoolne, keskmise kuni hea saagikusega.