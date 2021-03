Suurima piimatoodanguga lehmad elavad tippsportlase elu

Kohtusime Kaiu LT juhi Johannes Haasma ja Karitsa farmi juhataja Marje Pestiga Karitsa suurfarmis. „Marje on süüdi, et meie lehmadel on nii hea piimatoodang. Tema tegeleb siin loomade ja inimestega. Minu asi on tagada, et Marje oleks õnnelik, siis on õnnelikud ka lehmad ja töötajad,” teatas Haasma. Noore juhina usaldab ta täielikult pika kogemusega farmijuhatajat. ­Haasma teab, et kui loomadega on mure, pole Pesti rahul ja seda enda teada ei jäta.