Nädala mõte: üks asi on sel kevadel teisiti

On väga huvitav jälgida, kuidas kulgeb tänavune kevad. Koroona pole kahjuks kuhugi kadunud. Kuuks ajaks kehtestati rangemad piirangud, inimestel soovitatakse võimalusel kaugtööd teha. See kõik võiks ju soodustada ka maakodus toimetamist, et kasvuhooned tühjaks ei jääks ja peenardel ka sel aastal seemned mulda saaksid.

Üks asi on sel aastal aga teisiti. See on linnugripp, millega kaasnev suurematel kanapidajatel kohati ööundki häirib. Kanapidamine oli mullu väga moes ja sageli toimetasid tiivulised vabalt aias ringi. Esmaspäevast on aga kodulindude õues pidamine keelatud. Lisaks ootab Põllumajandus- ja Toiduamet, et kõik kodulinnupidajad end registris üles annaksid. Isegi kui kuudis on üksainus kana.