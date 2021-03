Eluruume tuleb praegu tšillitaimedega jagada

„Elame taimedega ühe katuse all, joome nende koos hommikukohvi ja sööme õhtust,” kirjeldas Anett ja selgitas teguviisi asjaoluga, et ettekasvatatud taimede ostmine on palju kulukam. Toast õue ja kasvuhoonesse jõuavad taimed loodetavasti aprillis või mai alguses, kui öine temperatuur on vähemalt kuus soojakraadi.