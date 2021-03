Millal jõuavad kauplustesse esimesed kodumaised tomatid ja kurgid?

„Võib-olla on hea vastus, miks me tomateid kasvatame, et seda on väga keeruline teha ja protsess on hästi pikk,” arvab OÜ Weiss Aiand üks omanikke Mirko Metsaoru (paremal), kellele on toeks isa Viljar Metsaoru pikaajalised kogemused. FOTO: Mailiis Ollino/Pärnu Postimees