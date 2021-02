Noored ettevõtjad pakuvad kodumaiseid läätsi ja kikerherneid

Kaunviljad on pärit Helena isa Meelise ja onu Madis Ajaotsa ettevõttest Rannu Seeme, mille põhitegevus on teraviljakasvatus. Läätsede ja kikerhernestega alustati Rannus kolm aastat tagasi, et selgitada välja, kas neid saab Eestis kasvatada. Selgus, et saab. Läätsed kasvavad Eestis paremini, kikerhernes vajab aga valmimiseks kuiva suve ja sooja sügist. Rannus prooviti ka sojauba kasvatada, aga sellest loobuti.