On aeg toataimi turgutada

On taimi, mida sugugi igal aastal ei pea ümber istutama, kuid paljud neist seda siiski ihkavad. Kristine Fenske sõnul annab taim märku kolimisvajadusest, kui juured on poti aukudest välja tunginud või on näha, et taim on poti tihkelt täis kasvanud.