Tartu turuhoones ostjaid jagub, aga vähem kui varem

Vogt sõnas, et seni on müük päris kenasti läinud, isegi oodatust paremini. Küllap seepärast, et regulaarsed turukülastajad on nende toodetega juba tuttavad. Reedese päeva kohta oli Vogti meelest rahvast keskmiselt. „Täna on siin pigem ostjad, mitte niisama uudistajad. Tihtilugu on aga nii, et inimesi on justkui palju, aga kliente vähe,” lausus ta.