Pärnu turul on nii kauplejaid kui ostjaid vähemaks jäänud

Väljas on kõvad miinus­kraadid ja osaühingu Pärnu Turud juhataja Sigve Varik soojendab oma truud abilist Morrist senikaua oma süles väikeses kassamajas, kuni ajakirjanikud kohale jõuavad. Samast ruumist leiame turu administraatori Evelin Põderi sülest teisegi neljajalgse karvanässi Donna, kes koos musta ja valge kombinatsiooni moodustavad – justnagu tuntud multifilmis. Need kaks koerakest on naistel iga päev tööl kaasas.

Aga läheme nüüd jutuga inimeste juurde. Halb uudis on, et kauplejaid on eelmiste aastatega võrreldes poole vähem. Kindlad talunikud, kes aastast aastasse oma ülejäägi turule toonud, on kohal, aga juhuslikke, kes oma keldrijääke müümas käivad, peaaegu pole. Ka hulgikaupmehi, kes laost või talunikelt kaupa müügiks ostavad, on ainult kaks järele jäänud. Nende kaudu jõuab Pärnu turule ka Läti ja Leedu turukaup – suvel maasikad, talvel õunad ja isetehtud hoidised.