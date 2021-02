Selle talve suurmoeks said loodusmatkad

Tellijale

„Tihti tullakse laste pärast, aga lõpuks säravad silmad kõigil,” sõnas Vihula vallas Paasi külas asuva Mätta ratsatalu perenaine Katrin Jõgi.

Saani- ja reesõidud on praegu populaarsed ja enamasti tullakse kohale perega kas lihtsalt talverõõme nautima või sünnipäeva talvise sõiduga erilisemaks tegema. „Tundub, et sada kilomeetrit saanisõidu pärast Tallinnast siia sõita pole probleem,” ütles ta. Sõidu lõpuks säravad kõigil silmad. „Külm on siis teisejärguline.”

Kui sünnipäevi plaanitakse pikemalt ette, siis mõnikord uuritakse ka eelmisel õhtul uitmõtte ajel, kas saaks tulla, ja selliseid tulekuid on ilusate ilmadega palju. „Juba arvestan sellega, et kui nädala alguses tundub, et pole nädalavahetusel midagi, siis nädala lõpuks on kõik täis,” rääkis ta.

Sõita saab saani või reega. „Kiiruses neil vahet pole. Saan on edevam ja sõidumugavus on teine, sest seal on istmed,” ütles ta. „Sõiduelamuse saab mõlemaga, aga saanis tehakse vahel perepilte, sest see näeb uhkem välja.”