Kes hukkab haiged linnud?

PTA ei oska hinnata, kui palju linnupidajaid pole oma linnukasvatust registreerinud. Et info jõuaks ka selliste linnupidajateni, kes pole end registreerinud, koostas PTA linnupidajatele teavituskirja ning saatis selle kohalikele omavalitsustele levitamiseks vallalehes ja muude kommunikatsioonivahendite kaudu (koduleht, Facebook).

Kõik linnupidajad, ka need, kellel on ainult üks põllumajanduslind, peavad olema registreeritud PRIA andmebaasis, see on kodanike kohustus. Vaja on seda selleks, et kui puhkeb mõni haigus, saab andmebaasi alusel jõuda kõikide linnupidajateni ja panna kiiresti piir haiguse levikule.