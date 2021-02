Head teha üritades võib hoopis haigusi levitada

Tallinnast Koplist leitud nõrkenud kühmnokkluigel diagnoositi linnugripi tüvi H5N8. Just seesama, mis läinud nädalal Venemaa teadlastelt tulnud info kohaselt võib nakatada inimestki. Nimelt avastasid venelased esimese linnugripi H5N8 inimesele kandumise juhtumi ja edastasid hoiatuse Maailma Terviseorganisatsioonile (WHO). Seni teati, et see tüvi on küll lindudele ülinakkav, kuid kunagi varem pole see teadaolevalt inimestele levinud.