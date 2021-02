Tuhanded loomanahad lähevad igal aastal lihtsalt raisku

„Kui tegemist on kasukaga, mille villapool jääb sissepoole, on väga oluline, et nahkade mälva- ehk lihapool oleks defektideta ning nahad peavad olema nii pehmed, et neid saaks liigse pingutuseta käsitsi või masinaga õmmelda,” selgitas Uus.

Uus kinnitas, et Eestis on olemas teadlik tarbija, kes väärtustab kohalikku toodet ning hind pole seejuures määrav. Tema hangib toorme väiketalunikelt ja oskab nahku ka käsitsi parkida.

Äraviskamine on raiskamine

Kihnu Maalambakasvatajate Seltsi president ja loomatohter Anneli Ärmpalu-Idvand väitis, et oma kultuuritraditsioonide eest vastutav lambakasvataja peab olema aktiivne turundaja. Tema teeb selgitustööd Pärnu linnas Manija saarel, kus on avatud Kihnu maalamba kompetentsikeskus.

Kihnu muuseum on korraldanud ja kordamas parkimise õpitube ja muuseumi juhataja-varahoidja Maie Aava jutu järgi kasutasid kihnlased pargipaju, halli koorega pajuliiki, mille koor läheb lahti märtsis ja siis on seda põõsast kerge koorida.

„Üks asi on see, et hääbuvaid oskusi on vaja säilitada, aga seal kõrval on ikkagi ka vajadus, sest järjest rohkem on allergikuid, kes tööstuslikku parki ei kannata,” tõdes Aav. Lisades, et toornahkade äraviskamine on raiskamine, mida saab mõtteviisi muutudes väärtuseks pöörata.

Üks asi on see, et hääbuvaid oskusi on vaja säilitada, aga seal kõrval on ikkagi ka vajadus, sest järjest rohkem on allergikuid, kes tööstuslikku parki ei kannata.

Eesti Jahimeeste Seltsi tegevjuht Tõnis Korts mainis, et seltsis on arutatud ulukinahkade parkimist, kuid ise nad sellist võimalust ei paku. Küll aga on selts ostnud kokku karusnahku, mis on saadetud parkimisele Soome, nii nagu praegu kokkuostetavad põdra- ja hirvenahadki.

Kütid on viinud toornahku parkida Leetu Kaunasesse või Šiauliaisse, sest leedukad on teinud naha esmase töötlemise koolitusi Eesti jahimeeste suvistel kokkutulekutel ning sealt ka kontaktid.

Jõgeva nahavabrikusse Skineks on selts andnud parkida hirvenahku, taimpargitud tooret on kasutatud koolitustel ning Saaremaa hirvenahkadest valmistati seltsi hinnalised kingitused, meistripõlled.

Vaja on tervikahelat

Akadeemilise poole pealt kodumaiste toornahkade kasutamisele lähenedes on Ave Matsini arvates esimene samm ühiskonna teavitamine probleemist.

„Meil on naha näol olemas väga eriliste omadustega looduslik materjal, mis praegu on suures osas jääde, mida tekib, kuni tarvitame toiduks koduloomade liha ja hoiame jahiloomade arvukust kontrolli all,” tõdes ta.

Matsin rõhutas, et ringmajanduse põhimõtetest lähtuvalt tuleb leida rakendus kõigile loomakasvatusest ja jahindusest tekkivatele materjalidele. Järgmise sammuna tuleks riigi toel välja töötada naha töötlemise tervikahel, mis hõlmab ka nahkade kokkuostu või kogumist, esmast töötlemist ja parimate disainilahendusteni jõudmist. Seejuures peavad koostööd tegema loomakasvatajad, jahimehed, teadlased, disainerid ja poliitikakujundajad.