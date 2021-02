Loomahaigusi lõhna järgi tuvastav andur võib aidata leida ka koroonaviirust

Ettevõtte sõnul hoiatab see põllumajandustootjat kohe, kui loomad või saak on nakatund. Tehnoloogia toimib teadmisel, et alati, kui elus organism on nakatunud, eraldab see spetsiifilist lõhna. Seade suudab leida õhust lenduvaid orgaanilisi ühendeid, mis lõhnu moodustavad, ja hoiatab põllumeest, kui tuvastab konkreetse lõhnajälje.