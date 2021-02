Turismiliidud paluvad Eesti elanikel tüdimusest hoolimata vastutustustundlikult käituda

Viiruse levik on viinud Eesti Euroopa tippu. Turismisektorit on tabanud kriis kõige rängemalt ning ettevõtted tegutsevad piirangute tingimustes juba 11 kuud.

„Kui ettevõtjatele kehtestatakse täiendavad piirangud, siis see halvendab sektori olukorda veelgi, kuid viiruse kontrolli all hoidmisele see kaasa ei aita, kui inimesed nendest kinni ei pea.” nentis Eesti Spaaliidu juhatuse liige Jaan Ratnik.