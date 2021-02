Avatud talude päev toimub tänavu 25. juulil

„Avatud talude päev on väga paljudele maaettevõtetele andnud esimese kogemuse võtta vastu külastajaid, et näidata, millega nad maal tegelevad. See sündmus on saanud nii populaarseks ja oodatuks, sest lõviosa sellel päeval kogetust on ehe ja päris ning pakub vaheldust tavapärastele vaatamisväärustele ja meelelahutustele. Lisaks on see päev hariv ja inspireeriv, rohkelt rõõmu ja naudingut pakkuv,“ ütles Põllumajandusuuringute Keskuse maaelu võrgustikutöö osakonna juhataja Reve Lambur.