Sügiskülmadeni saaki andvat kuumaasikat kahjurid ei kimbuta

Kuumaasika seemneid leiab igast seemneletist ja praegu on just paras aeg neid külvata. Kuumaasikas (Fracaria vesca var. semperflorens) on pärit Lääne-Euroopa mägistest metsadest. Temaga sarnane liik on alpi maasikas (F. vesca var. alpina), millel on meeldiv omapära viljuda kogu kasvuperioodi jooksul. Mõlema maasika baasil on aretatud terve rida kultuursorte, aretus algas üle nelja sajandi tagasi Itaalias.