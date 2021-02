Jääktoit võiks päästa paljud puuduses pered

„Nüüdseks on selge, et Eesti ja kogu maailm peab kohanema palju suuremal määral, kui me kevadel aimata oskasime,” rääkis Indrek Kaing. „Kui räsitud majanduse lappimiseks riiklikke toetusmeetmeid napib ja riiki tabab järjekordne koondamiste laine, tähendab see juba niigi kolmandiku võrra kasvanud Toidupanga klientide arvu kasvu ning katta tuleb veelgi suurem toiduvajadus. Peame püüdma rohkem toitu päästa,” oli Kaing veendunud.