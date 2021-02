Kasvuhoone kütmiseks kulub sadu tuhandeid eurosid

Kokku enam kui kuue hektari suurusel katmikalal aasta läbi kurki, salatit ja maitserohelist kasvatava ASi Grüne Fee Eesti tegevjuht Raivo Külasepp ütles, et ettevõtte kasvuhoonete eripära seisneb selles, et nendes peab ka meie pikal pimedal ja jahedal ajal täisväärtuslikku toodangut kasvatama. Tema sõnul on kõige olulisem taimedele kasvuks vajaliku valguse andmine.