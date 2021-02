Tartu lasteaiad liiguvad mahetoidu suunas

Tootjatele on see meeltmööda, sest on, kuhu oma toodangut pakkuda. Pikemas vaates peaks see kasvatama teadlikke tarbijaid ja mahetarbimist tervikuna.

Lepatriinu läks lendu

Tihtilugu piirab mahetoidu kasutamist kallim hind võrreldes tavatoorainega. Näiteks tavakaerahelbe kilohind on 1,19 eurot, mahedal 1,40 eurot. Toidupäeva maksumus kaetakse lapsevanema makstavast toidurahast. Jaanuarist tõusis toidupäeva hind, mis lasteaiarühmas on 1,70, ja see võimaldab pakkuda rohkem mahetooteid kui eelmisel aastal. Tähtis on ka kokkade nutikus. „Oleme oma kokkadega väga rahul, mitmed teised lasteaiajuhid on öelnud, et nemad sama suure toiduraha juures ei näe võimalust mahetoorainet kasutada,” rääkis Õunapuu.