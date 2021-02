Maheprogrammist ei saanud asja

Põllumajandus ja toit, mets ja metsandus, turism, kosmeetika ning pesu- ja puhastusvahendid – kõigi nende valdkondade kohta on eraldi peatükid ja sihid. Muu hulgas on seatud pindalaline eesmärk: aastaks 2021 on Eestis vähemalt 51 protsendil maismaast võimalik kasvatada või korjata mahetoodangut. Kulderknupu sõnul on tegelik mahealade osakaal 30 protsendi kandis. „Koosolekuid ja nõupidamisi korraldati palju, aga tegusid ja otsuseid ei järgnenud,” tunnistas ta.

Maaeluministeeriumi taimetervise osakonna juhataja Sigmar Suu on aga seda meelt, et mahepõllumajandus liigub ülesmäge, meil on 230 000 hektarit mahepõllumajanduslikku maad. „Eesmärk 250 000 on saavutatav, kuid muutub üha keerukamaks maheturu olukorra tõttu. Mahemetsamajanduse ja -korjealade pind sõltub ettevõtjate tegemistest ja see hektarite hulk on aastate lõikes kõikunud,” ütles ta.