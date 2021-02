Keskkonnaminister Tõnis Mölder: usaldan Eesti teadlaste arvamust

Meie jutuajamise käigus rõhutab värske minister korduvalt, et inimesi tuleb kuulata ja lasta neil keskkonnateemadel, isegi väga valusatel – näiteks võimalik tuumajaama ehitamine või fosforiidi kaevandamine – oma arvamus välja öelda. Keerulisi ja avalikkuse ees ebapopulaarseid teemasid ei tuleks tema hinnangul kohe laualt minema pühkida. Need väärivad lahtirääkimist, aga otsustamisel ei tohi lähtuda pelgalt emotsioonist, vaid peab kuulama teadlaste arvamust.

Olete nüüd paar nädalat ametis olnud ja kindlasti üht-teist uut meie keskkonna kohta teada saanud. Mis on kõige põnevam olnud?

Kõige üllatavam on näha, kui siiralt inimesed tahavad panustada Eesti metsanduse kaitsmisesse ja hoidmisesse. See soov on väga vahetu ja minu jaoks midagi täiesti uut.