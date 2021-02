Sooja talve ootuses varuti vähe küttepuid

„Laovarusid täiendame pidevalt, seda ka talve keskel. Seni on klientide soovid täidetud saanud ja loodetavasti veame kevadeni välja. Veidi on probleeme pikemate puudega,“ kinnitas Harjupuu tegevjuht Mart Liivak. Kui uskuda, et külm aeg kuu aja pärast lõpeb, saab hakkama. Mees tõdes sedagi, et suur osa majapidamisi on selleks talveks varunud vähem puid, kui tegelikult kulub. „Keskmiselt on ahjudesse läinud veerandi jagu rohkem halge kui paaril-kolmel viimasel talvel. Kui aga puid kasutatakse vaid sauna kütmiseks, ei ole ju eriti midagi muutunud.”