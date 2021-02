Puiduettevõtete juhid: puidu hind jääb stabiilselt kõrgeks

Kvartaliga kasvas männipalgi hind 10,8%, männipeenpalkidel 12,5%, kuusepalkidel 14,6% ja kuusepeenpalkidel 15%, teatas Erametsakeskus.

2019. aasta detsembriga võrreldes on pilt sarnane, kuid aastaga on männipalgid selgelt rohkem kallinenud kui kuusepalgid. Selle üheks põhjuseks on kevadine kuusekooreüraski rüüste, mis viis kuusepuidu hinna langusesse.

Lehtpuu jämesortimentidest kallines kvartalis enim kasepuit (pakk 15,1% ja palk 8,5%). Haavapalgi hind on samal ajal tõusnud 4,7% ja lepapalgil 6,5%. Aastataguse ajaga hindu võrreldes on trend sama, ainult et kasejämesortimendi hinnad on oluliselt rohkem kasvanud -aastaga kallines kasepakk 35,2% ja kasepalk 27,4%.

Haavapalgi hind tõusis samal ajal 7,1% ja lepapalgil 6,2%.

Küttepuidu hind oli 2020. aasta viimases kvartalis languses ja lõpetas aasta 25,22 euro tasemel tihumeetri kohta. Sellest kehvemad hinnad jäävad 2017. aastasse.

FOTO: Erametsakeskus

Neljas kvartal lõppes talve algusega ning 2021. aasta on alanud viimaste talvedega võrreldes külmade ning lumiste ilmadega. Tõenäoliselt on võimalik käesoleval talvel raiuda mitmeid selliseid pehme pinnasega lanke, mille raie on mitmeid aastaid olnud keeruline. Selliste objektide raiumisel tasub metsaomanikul silmas pidada, et paksu lumekatte korral maapind ei külmu, sest lumi toimib isolatsioonikihina.

Aruande järgi prognoosivad puiduettevõtete juhid puiduhindadele 2021. aastaks stabiilsemat aastat. Palgi hinda on raske ette ennustada - kokkuostjad ja edasimüüjad teevad oma partneritega pikaajalisi lepinguid ning on teada, et puidu kokkuostuhindade üle on mõnel pool kokkuleppeid sõlmitud juba 2021. aasta kolmandaks kvartaliks. See annab alust spekuleerida, et käesoleva aasta esimese kolme kvartaliga mingit drastilist puiduhinna langust karta pole ja see jääb stabiilselt kõrgele